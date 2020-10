Calciomercato, il Villarreal annuncia l’arrivo del difensore Foyth dal Villarreal: il comunicato ufficiale degli spagnoli

Colpo in difesa per il Villarreal, che annuncia l’arrivo di Foyth. Il difensore argentino viene prelevato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it su Foyth, il prestito oneroso del giocatore avviene a 1,5 milioni di euro. Cifra per il riscatto fissata a 15 milioni più 3 di bonus. Intanto, il centrale si unirà alla squadra spagnola dopo aver risposto alla convocazione della sua nazionale.

