E’ praticamente fatta per Idrissi al Siviglia, l’attaccante esterno è già in Spagna per sostenere le visite mediche con il club andaluso

L’interessamento del Siviglia per Oussama Idrissi di cui vi abbiamo parlato lo scorso mese si è ben presto tramutato in una trattativa ufficiale, che può considerarsi praticamente conclusa. Secondo quanto appurato da Calciomercato.it, infatti, accompagnato dal suo agente, l’attaccante esterno è arrivato questa mattina in Spagna per sostenere le visite mediche con il club andaluso. A meno di intoppi, il calciatore firmerà un contratto di cinque anni, mentre l’AZ incasserà 12-13 milioni di euro più bonus. Colpo in attacco per Monchi, che ha bruciato la concorrenza di Leeds e Wolverhampton. In Italia, il giocatore era stato seguito da Napoli, Roma e Torino, ma nessun club ha aperto una trattativa con gli olandesi di recente.

