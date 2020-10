Real Madrid, infortunio per il difensore: il comunicato UFFICIALE

Brutta notizia in casa Real Madrid: il club ha annunciato l’esito dell’infortunio del terzino Alvaro Odriozola

Brutta notizia per il Real Madrid. Il terzino Alvaro Odriozola, rientrato dal prestito al Bayern Monaco, ha infatti subito un infortunio al gemello della gamba sinistra. Lo ha comunicato ufficialmente il club iberico, che ha sottolineato come nei prossimi giorni saranno svolti ulteriori esami per capire i tempi di recupero del giocatore. Con il ko del terzino, non è esclusa una permanenza di Nacho nella capitale spagnola.

