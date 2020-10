Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: Ronaldo furioso

La Juventus lavora per la cessione di Douglas Costa, ma Cristiano Ronaldo non sarebbe affatto d’accordo con questa decisione

Douglas Costa è uno degli esuberi che la Juventus sta cercando di piazzare in questa fase finale del calciomercato. Una cessione non semplice a causa del suo ingaggio da circa 6 milioni a stagione netti che ha complicato molte trattative in queste settimane. I due club rimasti in corsa per il brasiliano sono Manchester United e Paris Saint Germain, che non sono riusciti ad imbastire trattative per obiettivi troppo onerosi come Dembelé, Sancho e Griezmann, nel caso dei parigini.

La Juve spera di riuscire a portare a termine l’operazione quanto prima, visto che l’addio sarebbe fondamentale anche per l’arrivo di Federico Chiesa, ma c’è chi, nel club bianconero, non vede di buon occhio quest’addio. Secondo ‘Don Balon’, infatti, Cristiano Ronaldo reputa Costa uno degli uomini chiave dell’attacco e non comprende la scelta di Pirlo, che ha deciso di farne a meno.

La testata spagnola riporta che il portoghese avrebbe ricordato alla dirigenza che “per vincere la Champions bisogna rinforzarsi e non cedere gli uomini migliori alla concorrenza europea”. Le trattative, in ogni caso, vanno avanti.

