Calciomercato Juventus, offerta last minute per Aouar

Il Lione pensa alla conferma sia di Aouar che Memphis Depay, ma negli ultimi giorni potrebbe arrivare l’offerta giusta

Niente Londra o Torino, Aouar resta al Lione. Stando alle indiscrezioni de ‘L’Equipe’, il club transalpino ha tolto dal mercato – prossimo alla chiusura – il talentuoso centrocampista francese. Motivo? Il presidente Aulas aveva fissato a ieri, poi ad oggi il giorno ultimo per l’eventuale cessione del calciatore. Si pensava a un affondo dell’Arsenal, che in queste settimane si era avvicinata molto al classe ’98, superando di fatto la concorrenza della Juventus (ora tutta concentrata su Chiesa), invece così non è stato. Lo stesso per Depay, obiettivo praticamente dichiarato del Barcellona. E allora ecco la decisione della società francese: Aouar, e lo stesso Depay fuori dal mercato, non più in vendita, a meno di clamorose sorprese last-minute.

E la sorpresa, secondo quanto riferisce ‘as.com’, potrebbe arrivare da Madrid. Il Real vorrebbe, infatti, il talentino francese e avrebbe pronta la proposta che potrebbe convincere il Lione. Ai transalpini andrebbero 20 milioni di euro più Mariano che tornerebbe quindi nel club che lo ha lanciato. Affare difficile ma che potrebbe concludersi last minute.