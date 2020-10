Frattura composta del perone per Poli: il comunicato ufficiale del Bologna e i tempi di recupero

Pesante tegola per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come comunicato dal club emiliano, “in seguito ad uno scontro di gioco in occasione della gara col Parma, ad Andrea Poli è stata riscontrata una frattura composta del perone destro, con tempi di recupero di circa 45-60 giorni“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’allenatore rossoblu dovrà dunque fare a meno dell’esperto centrocampista per circa due mesi. Possibile rientro nei primi di dicembre, quando il Bologna affronterà prima l’Inter di Conte e poi la Roma.

