La terza giornata di Serie A si apre con Fiorentina-Sampdoria, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Sei gol subiti e due sconfitte. E’ questo l’allarmante ruolino di marcia della Sampdoria in questo avvio stagionale. Reduci dalla sconfitta interna contro il Benevento, i blucerchiati cercano i primi punti in classifica contro una Fiorentina apparsa in salute anche nella sfida persa contro l’Inter. I Viola, dal canto loro, sperano di bissare la vittoria casalinga contro il Torino e portarsi a sei punti in classifica. La vittoria per 5-1 a Genova ha rappresentato uno dei momenti più alti della scorsa stagione e Iachini chiederà ai suoi ragazzi di replicare almeno in parte quella prestazione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: