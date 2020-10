Coronavirus, positivo anche Trump | Annuncio su Twitter

Il presidente Donald Trump è risultato positivo al Coronavirus insieme alla moglie, annuncio su Twitter

Donald John Trump positivo al Coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti d’America ha annunciato la sua malattia tramite Twitter: “Stasera, Melania e io siamo risultati positivi al COVID-19. Inizieremo immediatamente il nostro processo di quarantena e ripristino. Supereremo questo insieme!”. Alle parole di Trump si sono aggiunte quelle della First lady: “Come hanno fatto troppi americani quest’anno, Donald Trump e io siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al COVID-19. Ci sentiamo bene e ho rimandato tutti i prossimi impegni. Per favore assicuratevi di stare al sicuro e ce la faremo tutti insieme”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020