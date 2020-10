Calciomercato Verona, Juric critico con la società

Calciomercato Verona, Ivan Juric in conferenza stampa prima del match contro il Parma si esprime in maniera critica sull’operato del club

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato con il Parma. A sorpresa, i gialloblu’ si presentano a questo match da primi in classifica a punteggio pieno, ma il tecnico croato ha espresso perplessità per il mercato condotto dalla società: “Favilli è arrivato al posto di Stepinski, Borini è andato via. Nella mia testa, avremmo dovuto fare molte cose per rinforzare l’attacco. Quanto fatto, è diverso da ciò che io pensavo. Posso solo adattarmi al tipo di attaccante che abbiamo. Quando Favilli giocherà, imposteremo il gioco sulle sue caratteristiche”.