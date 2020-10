Il Leeds chiude a Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese: confermata l’anticipazione di Calciomercato.it sull’argentino

Niente Leeds per Rodrigo De Paul: il presidente del club inglese Andrea Radrizzani ha confermato l’anticipazione di Calciomercato.it sulla frenata nella trattativa con l’Udinese per il centrocampista argentino. Intervenuto a ‘Radio 24’ nel corso di ‘Tutti Convocati’, il numero uno della società inglese ha spiegato che De Paul non arriverà. “Ci abbiamo pensato – le sue parole – ma credo che non lo prenderà nessuno”.

Il 26enne in Italia è stato accostato anche a Juventus, Fiorentina e Roma, mentre all’estero – oltre al Leeds – anche lo Zenit ha avuto contatti con l’entourage del calciatore. A tre giorni dalla conclusione del mercato, il nome di De Paul sembra essere destinato a campeggiare ancora dietro la maglia numero 10 dell’Udinese. Negli ultimi scampoli della campagna trasferimenti però non sono da escludere accelerate improvvise.