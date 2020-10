Calciomercato Serie A, sfuma Torreira: domani le visite

Niente ritorno in Serie A per Lucas Torreira: l’uruguayano, che piaceva a Torino, Fiorentina e Roma, svolgerà domani le visite con l’Atletico Madrid

Il suo nome risultava ormai fuori dal progetto Arsenal. Lucas Torreira però non tornerà in Italia. Marco Giampaolo lo avrebbe rivoluto a disposizione, ma oltre al Torino sul centrocampista c’erano pure Roma, Fiorentina ed Atletico Madrid, come rivelato da Calciomercato.it. E proprio gli spagnoli, alla fine, sono riusciti a spuntarla.

Torreira infatti sarà domani nella capitale iberica per svolgere le visite mediche. Un rinforzo importante dunque per Diego Simeone, con il centrocampista che spera di trovare un minutaggio decisamente maggiore. Ancora non è nota la formula del trasferimento, ma l’ex Sampdoria si trasferirà a Madrid in prestito con diritto di riscatto.

