Tomiyasu rimane a Bologna: troppo alta la richiesta. La dirigenza potrebbe provare a strappare Pezzella alla Fiorentina in extremis

Tomiyasu è ormai destinato a rimanere a Bologna in questa stagione. L’interesse del Milan, infatti, si infrange sullo scoglio della richiesta felsinea, giudicata troppo alta e quindi pista impraticabile per le casse rossonere.

25 milioni il costo del difensore giapponese, ferma a 15 milioni l’offerta del Milan. Che non andrà oltre, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Mentre Nastasic, che interessa pure, sarebbe valutato solo in prestito. Tuttavia la dirigenza di viale Aldo Rossi starebbe pensando all’affondo last minute per porre rimedio ad una situazione delicata in difesa considerate le assenze, ma che in poco tempo potrebbe rivedere la luce considerando il recupero di Romagnoli previsto dopo la sosta.

‘Tuttosport’ conferma la nostra anticipazione di qualche settimana fa riguardo German Pezzella, in scadenza di contratto nel 2022 con la Fiorentina ma che difficilmente rinnoverà. Milenkovic, primo obiettivo del Milan, è infatti troppo caro, ma Pioli conosce bene il capitano viola per averlo allenato a Firenze e gradirebbe un suo approdo. Ovvio che sarà determinante una richiesta ragionevole da parte di Commisso affinché la suggestione diventi qualcosa di più concreto.

