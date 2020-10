Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha annunciato la permanenza di Tomiyasu

Niente Milan per Takehiro Tomiyasu. Come annunciato dal direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon a margine della presentazione del nuovo acquisto Hickey, il difensore giapponese rimarrà in rossoblu: “Pensiamo di tenere i calciatori più bravi e pensiamo che valgano di più di quello che il calciomercato offre. Non possiamo dire che il Milan abbia offerto poco, ma sul mercato non c’è la potenzialità globale per offerte congrue alle nostre valutazioni. Cifre? Non le dico, la valutazione del Milan non collima con la nostra. Fermo restando che per cederlo avremmo dovuto pensare alla sostituzione, perché è un nostro titolare”.

Sfumato Tomiyasu, il club rossonero è ora obbligato a virare sulle alternative: come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, è tornato di moda Omar Alderete del Basilea, senza dimenticare la pista Nacho in prestito dal Real Madrid. In lizza anche l’ex Fiorentina Nastasic. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

