VIDEO CM.IT – Lazio, visite mediche in corso per Andreas Pereira

Pereira è il nuovo rinforzo in casa Lazio. Inzaghi potrà contare anche su di lui, dopo l’ufficialità di Fares

Dopo l’ufficialità di Fares, in casa biancoceleste sono in corso le visite mediche per Andreas Pereira, centrocampista classe ‘96 in arrivo alla Lazio dal Manchester United con la formula del prestito e diritto di riscatto, fissato intorno ai 25 milioni di euro.

Il giocatore belga naturalizzato brasiliano, arrivato ieri a Roma, dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva visiterà il centro sportivo di Formello per poi essere a completa disposizione di mister Simone Inzaghi.

