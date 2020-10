Calciomercato Juventus, per De Sciglio futuro in bilico: si decide all’ultimo

De Sciglio-Juventus, in dubbio la permanenza del terzino. Per lui destino in bilico fino all’ultimo giorno di mercato

Diverse le occasioni che si sono presentate a Mattia De Sciglio durante questa estate di calciomercato per lasciare la Juventus. Destinazioni, anche importanti, che non si sono poi concretizzate col trasferimento, puntualmente saltato anche per via dei numerosi rifiuti del calciatore.

E così anche la Roma, fra le squadre più interessate all’ex Milan, si è dileguata abbandonando la pista e lasciando sul groppone della Juventus un giocatore che i bianconeri cederebbero senza colpo ferire, considerando anche un Frabotta in rampa di lancio con Pirlo. Niente Roma e niente Spagna per lui, considerando gli interessamenti naufragati di Barcellona prima e Villarreal poi.

Il futuro di De Sciglio però potrebbe essere comunque lontano dalla Juventus, ma potrebbe decidersi soltanto nelle ultime ore di calciomercato, in chiusura il 5 ottobre.

