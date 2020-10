Juventus al lavoro per piazzare in uscita gli esuberi. Strada in salita per De Sciglio, con il terzino che ha detto no a una offerta proveniente dalla Scozia

Per chiudere l’affare Chiesa con la Fiorentina, la Juventus deve sfoltire l’organico liberandosi di qualche esubero. Dopo Rugani, per il quale è stato raggiunto un accordo col Rennes, il club bianconero sta provando a piazzare in uscita Douglas Costa e Mattia De Sciglio. Per Paratici e Cherubini ‘missione’ tutt’altro che semplice.

Se l’esterno brasiliano pare aver rifiutato il trasferimento al Wolverhampton e a qualche altro club inglese non di primissima fascia, il terzino ha respinto in queste ore le avances di uno dei due grandi club di Scozia. Parliamo del Celtic, fattosi avanti per il classe ’92 (probabilmente con una offerta di prestito, ndr) ai margini della squadra di Pirlo.

La destinazione, almeno per ora, non è però gradita all’ex Milan, nel mirino anche di società spagnole e valutato 8-10 milioni di euro.

