La Uefa ha annunciato il ritorno dei tifosi sugli stadi: nelle partite che si disputeranno sotto l’edigia della Federcalcio europea impianti aperti

Tornano i tifosi negli stadi in Europa. La Uefa ha deciso di riaprire gli impianti nelle gare sotto la sua edigia, comprese quelle delle Nazionali, e soltanto se le autorità locali lo consentono. Via libera quindi ai tifosi, con capienza al 30%, anche in Champions ed Europa League. Il limite potrà essere abbassato in quei Paesi (Italia compresa quindi) dove è prevista una capienza minore. Vietate comunque le trasferte.

Contento il presidente UefaAleksander Ceferin: “La decisione odierna è un primo passo che mette al primo posto la salute dei tifosi e rispetta le leggi di ogni paese. Questa decisione consente una flessibilità molto maggiore a livello locale per affrontare l’ammissione dei tifosi rispetto a prima, rispettando sempre la valutazione delle autorità locali. E’ una decisione consente un approccio Paese per Paese e non competizione per competizione”.