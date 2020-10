SONDAGGIO CM.IT – Serie A, ecco il colpo che cambia gli equilibri

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: ecco il verdetto sul colpo che può cambiare gli equilibri

Ultime ore di mercato frenetico per tutti i club di Serie A. A caccia di occasioni e di ultimi innesti per rifinire le rose, i club italiani studiano il colpo vincente, specialmente coloro che possono lottare per le zone alte della classifica. E su questo verteva il sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it. Abbiamo infatti chiesto ai nostri follower quale colpo sposterebbe maggiormente gli equilibri scudetto. E secondo il 44,9% dei votanti il colpo in questione è Chiesa alla Juventus. Molto più distanziati gli altri affari. Marcos Alonso all’Inter e Bakayoko al Milan sono quasi alla pari (20,9% e 20,4%). Per il 13,8% sarà invece Soumare al Napoli a spostare gli equilibri in ottica titolo.

