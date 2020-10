Calciomercato, addio Rudiger: le condizioni del Chelsea

Rudiger è stato accostato al calcio italiano. Il difensore è pronto a lasciare il Chelsea ma piace anche in Inghilterra. Ecco le condizioni per il suo addio

Antonio Rudiger non rientra nei piani del Chelsea. L’ex Roma è pronto a lasciare Londra già in questa sessione di calciomercato, con il club inglese che ha dato il via libera all’addio ma ad una condizione.

Il Chelsea – come riporta il Mirror – sarebbe disposto a farlo partire in prestito secco – direzione West Ham, società che gradisce questa formula – solo con il rinnovo di un ulteriore anno. Rudiger, attualmente, ha infatti un contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il portale britannico riporta anche l’interessamento da parte del Tottenham, che però vorrebbe prenderlo a titolo definitivo. L’ex Roma è stato accostato anche a Milan, Inter e alla stessa squadra giallorossa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Juve e Inter a Napoli e Milan: gli ultimi colpi scudetto

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Marcos Alonso: la formula