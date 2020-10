Cresce ancora il network di Web365 nella classifica redatta da Comscore sull’informazione online: la graduatoria relativa al mese di agosto

Dati in forte crescita per il network di Web365 anche nella classifica dell’informazione online del mese di agosto in Italia. I dati elaborati e pubblicati da Primaonline e derivanti dalle analisi Comscore, infatti, posizionano il network al sesto posto, un gradino guadagnato rispetto al precedente mese di luglio. Il network, che raccoglie tra i suoi siti anche Calciomercato.it, raccoglie in tutto 21,5 milioni di visitatori unici, un incremento percentuale rispetto al mese precedente addirittura del 18%. Uno scatto che permette di superare il network Quotidiano Net. In testa, il gruppo Citynews scivola al terzo posto, sopravanzato da Ciaopeople e Evolution Adv Network.