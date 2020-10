Genoa, cancellati gli allenamenti: oggi nuovi tamponi

Tiene banco il caso Genoa in Serie A. Su disposizione della Asl, il club ligure ha cancellato le due sessioni di allenamento fissate per oggi

Aleggiano ancora dubbi sul prossimo futuro del Genoa, martoriato dall’emergenza Coronavirus degli ultimi giorni. Ieri è stato diramato il folto elenco di calciatori positivi al Covid che dunque decimano la compagine ligure che oggi non si allenerà. Come evidenziato anche da ‘Sky Sport’ l’allenamento dei rossoblù, previsto stamattina per le 11, è stato cancellato per disposizione della Asl. La stessa sessione era composta solo dai calciatori giovani con alcuni ragazzi della Primavera, tutti negativi al Covid-19.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il Genoa aveva inoltre in programma un’altra seduta alle ore 15 con 12 calciatori della prima squadra, equamente divisi in due gruppi di 6. L’Asl però ha cancellato anche la sessione pomeridiana, disponendo alle 13:30 nuovi tamponi rapidi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Genoa-Torino: slitta a domani la decisione del Consiglio sul rinvio

Genoa, ufficiale: anche Behrami positivo, ecco i nomi di tutti i giocatori