Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della terza giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla terza giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Ultimo turno di Serie A prima della sosta per le Nazionali. La terza giornata del massimo campionato si aprirà venerdì con Fiorentina-Sampdoria e proseguirà sabato con Sassuolo-Crotone (ore 15.00) e Udinese-Roma (ore 20.45). Domenica ricca di incontri interessanti a partire da Atalanta-Cagliari delle 12.30. Le attenzioni di tutti i fantallenatori saranno poi rivolte a Lazio-Inter (ore 15.00), Milan-Spezia (ore 18.00) ma soprattutto su Juventus-Napoli che chiuderà il turno alle 20.45.

Fiorentina-Sampdoria venerdì ore 20.45

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri

⚡Hot: Ribery è in grandissima forma, così come Candreva

⛔Not: Ekdal non è giocatore da bonus

⚽Sorpresa: Quagliarella brilla sempre al Franchi!

Sassuolo-Crotone sabato ore 15

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias. All. Stroppa

⚡Hot: Defrel sta facendo benissimo. Ok Marrone

⛔Not: Golemic non ci convince

⚽Sorpresa: Toljan può regalare soddisfazioni

Genoa-Torino (rinviata)

Udinese-Roma sabato ore 20.45

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

⚡Hot: Dzeko cerca riscatto! De Paul è la bandiera dei friulani

⛔Not: Becao sembra un po’ indietro di condizione

⚽Sorpresa: Ibanez sta facendo molto bene

Atalanta-Cagliari domenica ore 12.30

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

⚡Hot: Malinovskyi e Nandez sono le certezze del vostro centrocampo

⛔Not: Lykogiannis dà poche garanzie

⚽Sorpresa: primo bonus per Riccardo Sottil?

Benevento-Bologna domenica ore 15.00

Benevento (3-4-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola; Foulon, Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Insigne; Lapadula. All. Filippo Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

⚡Hot: Caprari ha il piede caldo, Barrow può sbloccarsi. Ok Soriano e Glik

⛔Not: Montipò non ha convinto per nulla. Non ci provate!

⚽Sorpresa: Quasi finito nel dimenticatoio, attenzione alla rinascita di Orsolini

Lazio-Inter domenica ore 15.00

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Ashley Young; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

⚡Hot: Immobile non sbaglia due partite di fila! Hakimi-Lukaku e chi li ferma?!

⛔Not: Patric può andare in difficoltà

⚽Sorpresa: il gol dell’ex è sempre dietro l’angolo, schierate dunque de Vrij

Parma-Verona domenica ore 15.00

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. All. Liverani

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Lovato, Gunter; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favilli. All. Juric

⚡Hot: Fiducia a Kucka e Lazovic! Faraoni e Gervinho ok

⛔Not: Aspettate ancora per andare sicuri con Tameze

⚽Sorpresa: Barak da trequartista può cambiare passo

Milan-Spezia domenica ore 18.00

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim; Colombo. All. Pioli

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Farias. All. Italiano

⚡Hot: Hakan deve prendere il Milan per mano. Ok The e Ricci

⛔Not: per Farias tanto fumo e niente arrosto

⚽Sorpresa: Leao dalla panchina può spaccare la partita

Juventus-Napoli domenica ore 20.45

⚡Hot: CR7 sempre e comunque! Mertens, Kulusevski e Lozano ci ispirano bonus

⛔Not: Danilo da evitare così come Hysaj

⚽Sorpresa: E se il primo gol lo avesse riservato per la sfida più sentita dai napoletani? Schierate Osimhen

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Ramsey, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. All. Gattuso