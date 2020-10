Calciomercato.it vi offre il match dell’Estadio do Rio Ave’ tra le squadre di Gama e Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita al Rio Ave nella gara di sola andata valida come playoff per accedere alla fase a gironi di Europa League. Da un lato i rossoneri di Pioli, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato lo Shamrock Rovers ed il Bodo Glimt, vogliono rispettare i pronostici e passare il turno. Dall’altro i portoghesi di Gama, che hanno avuto la meglio su Borac Banja Luka prima e soprattutto Besiktas poi, vogliono continuare a sorprendere. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Estadio do Rio Ave’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Filipe Augusto, Tarantini; Piazon, Lopes, Mané; Moreira. A disp.: Vieira; Gelson, Geraldes, Jambor, Amaral, Gabrielzinho, Pereira. All.: Mario Silva.

AC Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Bennacer, Kessie; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Maldini. A disp: Tătărușanu; Laxalt; Díaz, Krunić, Tonali; Colombo, Leão. All.: Pioli.