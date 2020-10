Il Premier Giuseppe Conte ha parlato dopo aver visitato una scuola media in provincia di Caserta

Giuseppe Conte ha confermato che, per la pandemia Covid-19, verrà prorogato lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021: “Abbiamo convenuto che allo stato della situazione, che continua a essere critica, serva la massima attenzione da parte dello Stato e anche dei cittadini – le parole del Premier italiano dopo aver visitato una scuola media in provincia di Caserta, come riportato da ‘Open’ – Andremo in parlamento a proporre la proroga, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021”