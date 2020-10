Bollettino 1 ottobre del Ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus: i nuovi positivi sono 2548, 24 i decessi

In aumento i contagi giornalieri da coronavirus, con un picco che non si registrava ormai da più di cinque mesi. 2548 i nuovi casi di oggi (il totale sale a 317.409), una cifra che in 24 ore non si registrava dal 24 aprile. 24 invece i decessi, con il computo delle vittime che sale a 35.918. Maggior incremento di nuovi casi in Veneto (445), Campania (390), Lombardia (324) e Lazio (265). Si registra tuttavia il record di tamponi effettuati, ben 118.236.

In aumento i ricoverati (+50, ora sono 3.097), i ricoveri in terapia intensiva (+11, ora sono 291), gli isolati domiciliari (+1.323, totale salito a 49.259) e gli attualmente positivi (+1.404, ora in totale 52.647). I dimessi o guariti in più sono invece 1.140.