Calciomercato Milan, due offerte per Laxalt

Diego Laxalt potrebbe lasciare il Milan prima della chiusura del calciomercato. Due nuove offerte per il giocatore uruguaiano

Il nome di Diego Laxalt continua ad essere sulla lista dei partenti in casa Milan. L’esterno sinistro ha una valutazione di 10 milioni di euro e se in questi giorni dovesse arrivare la giusta offerta andrebbe via. Per il calciatore uruguaiano le scorse settimane si era fatto sotto lo Spartak Mosca ma la trattativa non è decollata, nonostante l’apertura da parte dell’ex Genoa e Torino.

Oggi – secondo quanto riportato Tuttosport – altre due squadre avrebbero bussato alla porta del Milan. Si tratta di Sporting e Olympiakos, che difficilmente, però, accontenteranno le richieste dei rossoneri, fermandosi ad una proposta di un prestito con diritto di riscatto.

