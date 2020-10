Dalla Francia indicano in chiusura un possibile nuovo affare per il Milan: fuori causa il Psg, rossoneri favoriti

Impegnato in Europa League sul campo del Rio Ave, il Milan prova a garantire a Stefano Pioli altri rinforzi per rendere più omogenea la rosa e dare l’assalto alla zona Champions. Due le posizioni in cui Maldini e Massara vorrebbero operare: un centrale di difesa e un centrocampista. Se nel primo caso si parla di Tomiyasu del Bologna, mentre nel secondo caso c’è da seguire sempre la pista Bakayoko, negli ultimi aggiorni accostato anche al Napoli.

Per il centrocampista del Chelsea, c’è da fare i conti con le pretese del club inglese, ma negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare. Intanto sembrerebbe essere venuta meno una forte concorrente, il Psg. Come scrive su Twitter il giornalista Loic Tanzi di ‘RMC’, la società parigina ha mollato la presa sul 26enne, con Tuchel che preferisce puntare su Rudiger. Inoltre, secondo la stessa fonte, per Bakayoko sarebbe favorita una squadra italiana: il Milan, che lo segue da tempo, o il Napoli che spera nell’occasione per il centrocampo?