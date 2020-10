Brutte notizie in ottica calciomercato Juventus. Paratici perde un altro obiettivo di Pirlo: il Lione rifiuta lo scambio per Aouar

E’ una sessione di calciomercato molto complicata quella che sta affrontando la Juventus. Tra giocatori che non vogliono rescindere come Khedira, altri che battono cassa per il rinnovo come Dybala e chi infine rifiuta la cessione come Douglas Costa. Proprio il ‘No’ dell’esterno offensivo brasiliano è quello che pesa di più sui piano del CFO bianconero Fabio Paratici, che non ha la liquidità necessaria per dare l’assalto agli altri colpi voluti da Pirlo. “Douglas Costa non vuole lasciare la Juve a meno di andare in un top club come il Manchester United che però non ha fatto un’offerta, per questo non prende in considerazione il Wolverhampton – ha detto il giornalista sportivo Fabrizio Romano ai microfoni di ‘Oddschecker’ – Questo fa sì che l’Arsenal sia in vantaggio nella corsa ad Aouar: i bianconeri hanno proposto degli scambi al Lione non potendo mettere sul piatto i 50 milioni di euro richiesti dal presidente Aulas. Il giocatore vuole andarsene e gradisce la Premier League: l’accordo tra lui e i ‘Gunners’ non è un problema, serve trovare quello tra club”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Alonso: le ultime

Calciomercato Juventus, Pirlo sotto esame: “Un big se fallisce”