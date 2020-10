Calciomercato Inter, nuovo arrivo per Conte | Domani le visite mediche!

Programmate per domani le visite mediche di Darmian. Tutti gli aggiornamenti

Non si ferma il calciomercato dell’Inter. A pochi giorni dalla chiusura delle trattative, il club nerazzurro si appresta ad accogliere anche Matteo Darmian. Bloccato ormai da tempo dalla dirigenza, il difensore del Parma è pronto a sbarcare a Milano. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il giocatore sosterrà domani le visite mediche con l’Inter. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ma il mercato in entrata potrebbe non finire con Darmian. La società nerazzurra, infatti, sta ancora lavorando per Marcos Alonso per la fascia sinistra se il Chelsea dovesse accettare il prestito. Si attendono ulteriori sviluppi.

