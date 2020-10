Calciomercato Inter, cessione in prestito | Affare fatto

Sfoltire la rosa è l’obiettivo di calciomercato Inter. Oltre a Nainggolan, mister Conte potrebbe salutare un altro esubero

L’Inter punta a cedere qualche giocatore per sfoltire la rosa a disposizione di Conte in questi ultimi giorni di mercato per provare poi magari a mettere a segno un ultimo grande colpo in entrata. E’ sempre più calda la pista che porta al ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari per 12 milioni di euro più i cartellini di due giovani tra Gagliano, Marigosu, Ladinetti e Biancu. Ma c’è anche un’altra trattativa in chiusura: secondo il portale belga ‘hbvl.be’, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo per la cessione in prestito secco per una stagione del giovane terzino greco Georgios Vagiannidis al Sint-Truiden dove milita già anche l’altro nerazzurro Colidio.

