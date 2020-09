L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: ecco il verdetto dei tifosi sullo scudetto

Torna in campo l’Inter di Antonio Conte dopo il successo in rimonta per 4-3 contro la Fiorentina. Alle 18 i nerazzurri saranno di scena a Benevento per il recupero della prima giornata di Serie A per mettersi subito a +2 dalla nuova Juventus di Pirlo. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, ben il 46,2% ritiene l’Inter favorita per lo scudetto, mentre per il 34,3% la squadra da battere resta quella bianconera. Infine, chiudono il Napoli (10,5%) e le due possibili sorprese Lazio e Atalanta (9,1%). La palla passa ora al campo.

