Giornata di visite mediche per Hauge al Milan, terminata la prima parte, attesa per la firma

Jens Petter Hauge pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il talento norvegese, come appreso dagli inviati di Calciomercato.it, ha terminato la prima parte di visite e a breve concluderà anche l’iter per l’idoneità. Successivamente raggiungerà Casa Milan per la firma sul contratto e l’annuncio dell’ufficialità. Il ‘Diavolo’ verserà circa 5 milioni di euro nelle casse del Bodo/Glimt per ottenere il suo cartellino. Clicca qui per nuovi dettagli.

