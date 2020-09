Benevento-Inter, infortunio per Conte: fuori zoppicando

Antonio Conte potrebbe perdere per il match contro la Lazio di domenica prossima Arturo Vidal. Il centrocampista ha lasciato il campo zoppicando

Prima partita da titolare per Arturo Vidal, che ha dato il suo contributo nel successo per 5 a 2 dell’Inter contro il Benevento. Il match, valevole per la prima giornata di Serie A, del cileno però è durato solo 52 minuti: il calciatore è stato richiamato da Antonio Conte, che ha fatto entrare Barella, anche per qualche guaio fisico.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’ex Barcellona ha lasciato il campo zoppicando. Un campanello d’allarme in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Si attendono novità per capire l’entità del problema.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Benevento-Inter 2-5: doppietta Lukaku e show di Hakimi

PAGELLE e TABELLINO BENEVENTO-INTER | Hakimi imprendibile, flop Insigne