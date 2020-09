Serie A, Genoa-Torino: slitta a domani la decisione del Consiglio sul rinvio

Nessuna decisione per Genoa-Torino anche dopo il Consiglio di Lega di oggi: a questo punto decisione rinviata a domani

È stata nuovamente rinviata la decisione su Genoa-Torino. Sono ore di grande attesa per il match di sabato, a forte rischio posticipo dopo il focolaio di positivi al Covid-19 in casa rossoblù. Il Grifone ha reso noti i nomi dei 15 casi del club tra giocatori e staff, nel frattempo si attende il verdetto della Lega. Oggi c’è stata la riunione del Consiglio che però non ha preso decisioni e non è ancora noto se Geno-Torino si giocherà sabato a Marassi. Una scelta che dovrebbe avvenire domani, quando andrà in scena un nuovo vertice.

Un verdetto complicato perché da una parte Lega e Figc vorrebbero far giocare il match seguendo le direttive Uefa (per cui bastano 13 giocatori disponibili, compreso un portiere) mentre dall’altra il Genoa vorrebbe il rinvio. Anche perché i rossoblù martedì e venerdì non hanno potuto allenarsi.