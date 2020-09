Udinese e Spezia si affrontano per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it

Reduci entrambe da sconfitte, rispettivamente contro Verona e Sassuolo, Udinese e Spezia scendono in campo per il recupero della sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Luca Gotti, come detto, sono usciti sconfitti per 1-0 dalla sfida del ‘Bentegodi’, mentre sul neutro di Cesena, gli uomini di Vincenzo Italiano, all’esordio nella massima serie, hanno subito un netto 4-1 dai neroverdi di De Zerbi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’.

FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-SPEZIA

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All.: Gotti.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Milan e Verona 6 punti; Sassuolo e Juventus 4; Atalanta*, Lazio*, Inter*, Benevento*, Bologna, Fiorentina e Genoa 3; Cagliari e Roma 1; Udinese*, Spezia*, Torino, Sampdoria, Crotone e Parma 0

*una partita in meno