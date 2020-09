Per il recupero della prima giornata di campionato, il Benevento di Pippo Inzaghi ospita l’Inter di Antonio Conte

Dopo la vittoria, in rimonta e con non poche difficoltà, contro la Fiorentina, torna in campo l’Inter per recuperare la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte volano in Campania per fare visita al Benevento di Pippo Inzaghi, vittorioso, anch’egli in rimonta, sul campo della Sampdoria nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento.

FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-INTER

Benevento (4321): Montipó; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; R.Insigne, Caprari; Moncini. All. Filippo Inzaghi.

Inter (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Skriniar, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Sensi, Young; Sanchez, Lukaku. All. Antonio Conte.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Milan e Verona 6 punti; Sassuolo e Juventus 4; Atalanta*, Lazio*, Inter*, Benevento*, Bologna, Fiorentina e Genoa 3; Cagliari e Roma 1; Udinese*, Spezia*, Torino, Sampdoria, Crotone e Parma 0

*una partita in meno