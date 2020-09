DIRETTA Serie A, Lazio-Atalanta 0-0: partiti LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra le squadre di Inzaghi e Gasperini in tempo reale

La Lazio riceve l’Atalanta nell’ultima gara di recupero della prima giornata del campionato di Serie A non disputata per permettere ai nerazzurri di avere più tempo di recupero dopo le fatiche della scorsa Champions. Entrambe reduci da un successo esterno, i capitolini di Inzaghi ed i bergamaschi di Gasperini vanno a caccia di un’altra vittoria per restare a punteggio pieno e candidarsi ad essere tra le sorprese nella lotta al vertice della classifica. Calciomercato.it vi offre la super sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Gomez; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA: