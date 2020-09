Conte contro Bonan di Sky: “Stai inventando! Mi raccomando Alessandro!”

Durante l’intervista post gara di Benevento-Inter, Antonio Conte riprende il conduttore di SKy Sport Alessandro Bonan

Battibecco tra Alessandro Bonan e Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter ha ripreso il conduttore di Sky Sport, che aveva dichiarato “tu hai chiesto prudenza alla società nei proclami…”.

“Tu stai inventando – risponde il mister – io non ho detto niente. Non ho chiesto niente a nessuno. Non capisco perché devi dire questa cosa che non è vera”.

Al termine dell’intervista gli animi tornano sereni, con Conte che ride a squarciagola: “Alessandro mi raccomando” .

