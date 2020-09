Calciomercato Torino, per l’attacco si pensa ad un clamoroso ritorno

Torino, contatti avviati per il ritorno di Niang: il senegalese aveva già giocato con i granata nella stagione 2017-2018

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Torino. Il club granata lavora per regalare a Marco Giampaolo un nuovo rinforzo per il reparto offensivo e la dirigenza piemontese pensa ad un clamoroso ritorno. Stando infatti a quanto riferisce ‘Sky Sport’, il Torino avrebbe già avviato i contatti per arrivare a M’Baye Niang.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Il senegalese classe 1994 (di passaporto francese) ha già disputato una stagione con il Toro nel 2017-2018, prima di essere ceduto al Rennes per 15 milioni di euro (nell’estate 2019 dopo un anno di prestito). I primi contatti dunque sono stati avviati, anche se nel mirino dei granata c’è pure Joshua King, attaccante norvegese del Bournemouth.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, è fatta per la cessione in Liga | Cifre e dettagli