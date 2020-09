Calciomercato Milan, i rossoneri in attesa della decisione di uno degli obiettivi principali per la difesa

Il Milan ha bisogno di un rinforzo al centro della difesa per completare il suo mercato. La squadra rossonera si è mossa bene in questa sessione di trasferimenti, ma manca ancora un piccolo ritocco. La terza linea necessita di un innesto, visti i diversi punti interrogativi per gli infortuni di Musacchio, Romagnoli e Duarte. Calciomercato.it ha anticipato l’interessamento concreto del Milan per Nacho e ulteriori conferme arrivano da ‘Defensa Central’, in Spagna. Il giocatore è nella lista dei cedibili da parte del Real Madrid, ma è ancora indeciso sul da farsi. Da un lato, vorrebbe rimanere con i ‘Blancos’, che considera casa sua, ma è consapevole del fatto di essere di fatto la quarta scelta per Zidane al centro della difesa. Dunque, lo spagnolo sta valutando concretamente le alternative e prenderà una decisione entro quattro giorni. Il Milan è un’opzione, ma ci sarebbe anche la volontà di giocare in un club che disputi la Champions League. Ancora pochi giorni e si conoscerà la sua decisione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, offerta per Milenkovic! Cifre e dettagli

Calciomercato Milan e Roma, United su Cavani e Jovic