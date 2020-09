Calciomercato, sentenza Juve | Colpo Chiesa ‘bocciato’

Franco Ordine sul possibile arrivo di Chiesa in casa Juventus: “Prenderei Locatelli, pallino di Pirlo”

Intervenuto a “Casa Juventibus”, sui canali social di ‘Juventibus’, il noto giornalista Franco Ordine ha espresso tutte le proprie perplessità sul possibile acquisto di Federico Chiesa da parte della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: “Nessuno discute il talento di Chiesa. Devo dire che a me francamente fa un po’ pena come viene utilizzato da Iachini che gli fa fare il terzino. Nella partita di San Siro contro l’Inter fino al momento del gol si è distinto per due salvataggi, di cui uno sulla linea, da autentico difensore. Ma la Juve non può prendere Chiesa. Perché per prenderlo vuol dire che hai buttato 40 milioni per Kulusevski e hai Douglas Costa e Bernardeschi, per non parlare di Cuadrado, che possono fare quel ruolo. È come se io, che ho il guardaroba pieno di giacche invernali, in vista dell’inverno vado in un negozio e anziché comprarmi un cappotto che mi serve per l’inverno compro un’altra giacca. Che me ne faccio?”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ordine ‘consiglia’ Locatelli, che piace a Pirlo ed è già stato seguito dal club bianconero: “Se devo spendere 25-30-40 milioni, io vado dal Sassuolo a prendere Locatelli, che è il pallino di Pirlo. Ultima cosa: il Milan non lo ha mai chiesto, non si è mai presentato. La Fiorentina per completare la squadra e fare il mercato deve vendere lui o Milenkovic. Il giocatore è bravo, però l’utilità è in discussione”.

