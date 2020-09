Calciomercato Fiorentina, Chiesa-Juve: contatti con Deulofeu del Watford

In attesa di conoscere il futuro di Chiesa, nel mirino della Juventus, la Fiorentina si cautela con Gerard Deulofeu, in uscita dal Watford

Il futuro di Federico Chiesa resta in bilico. Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, non ha escluso nulla e in questa ultima settimana di calciomercato potrebbe davvero concretizzarsi l’addio del prodotto del vivaio. Sulle sue tracce c’è sempre la Juventus, che prima però dovrà cedere un calciatore, Douglas Costa su tutti, per fare spazio al 22enne esterno d’attacco. Una operazione da 40 milioni di euro circa quella per il Nazionale di Mancini, anche se non è esclusa la possibilità di inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Nel frattempo, però, i Viola non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Fiorentina ha avviato i contatti per Gerard Deulofeu. Il 26enne calciatore spagnolo, già visto all’opera in Serie A con la maglia del Milan nella seconda parte della stagione 2016/2017, è pronto a lasciare il Watford e a più riprese ha espresso il desiderio di tornare in Italia. Tutto, come detto, dipenderà dalla questione Chiesa, ma le parti discutono dell’eventuale trasferimento. Il club inglese della famiglia Pozzo preferirebbe concluderlo a titolo definitivo, ma non è esclusa la possibilità di arrivare all’accordo sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto (la valutazione del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro). Destini intrecciati, dunque, per Chiesa e Deulofeu.

