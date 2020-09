Il Crotone vuole chiudere il calciomercato inserendo nuovi giocatori nella rosa. L’ultima idea porta a Pussetto del Watford

Il Crotone resta una delle protagoniste di questa sessione di mercato. Non si ferma l’opera di rafforzamento del club calabrese, che sta lavorando per consegnare un nuovo attaccante al tecnico Stroppa. Oltre a Falco, per il quale c’è comunque ancora distanza con il Lecce sulla valutazione del giocatore, il Crotone è in forte pressing su Ignacio Pussetto.

Oggi pomeriggio, in un hotel del centro a Milano, la delegazione dei pitagorici con il presidente Vrenna e il Ds Ursino ha incontrato l’agente dell’ex punta dell’Udinese, adesso in forza al Watford. L’argentino classe ’95 spinge per tornare in Italia, con il Crotone che discute sulla formula del trasferimento con la società inglese della famiglia Pozzo. L’idea della dirigenza del Crotone è quella di chiudere in prestito l’operazione Pussetto.