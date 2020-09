Serie A, stop al campionato: parla il Ministro Spadafora

Dopo i 14 positivi al Covid-19 nel Genoa, il Ministro dello Sport Spadafora ha chiarito: “Non siamo nelle condizioni di fermare la Serie A”

La Serie A è alle prese con l’allarme Coronavirus, nata dai 14 positivi all’interno del Genoa. La preoccupazione per un ipotetico stop del campionato monta in maniera crescente e, per questo, è intervenuto Vincenzo Spadafora sulla situazione attuale in Italia. Il Ministro dello Sport, intercettato dai giornalisti fuori da ‘Montecitorio’, ha rivelato: “Stop alla Serie A? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Questa situazione sicuramente mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino ed il presidente Gravina. Dobbiamo trovare un punto di contatto con il Coni e le federazioni, nell’interesse di tutto il movimento dello sport”. Al momento, quindi, uno stop del campionato non è ancora una possibilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, caso Genoa: rinvio della giornata o solo di alcune gare | Le ipotesi sul tavolo

VIDEO CM.IT – Covid, allarme Genoa: anche Juventus-Napoli a rischio?

Serie A, caso Genoa | Dg Ricciardella: “Sull’aereo per Napoli tutti negativi”