Liverpool, UFFICIALE: Karius ceduto in prestito

Loris Karius ceduto ufficialmente in prestito: il portiere tedesco si trasferisce dal Liverpool all’Union Berlino

Nuova avventura per Loris Karius. Il portiere tedesco di proprietà del Liverpool lascia il club inglese e torna in patria. Karius si è infatti trasferito in prestito per la stagione 2020/21 all’Union Berlino. Ad ufficializzare l’affare è stato proprio il club inglese.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.

All the best for the rest of the campaign 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020