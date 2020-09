Lazio-Atalanta, Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia della sfida dell’Olimpico tra campo e calciomercato

Lazio e Atalanta si preparano al recupero della prima giornata. Domani sera all’Olimpico andrà in scena una grande sfida tra le due compagini. Si preannuncia, come nella scorsa stagione, un match spettacolare. Lo ha fatto capire anche il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: “Contro di loro succede sempre di tutto. Sappiamo il valore dell’avversario, in campo scenderanno due squadre molto organizzate. Abbiamo lavorato sul recupero soprattutto mentale, mi auguro faremo una grande partita”.

Sugli indisponibili: “Dovremo valutare Bastos. Luiz Felipe è ancora out, poi nei prossimi giorni aggregheremo i nuovi”. E proprio sui nuovi si è soffermato Inzaghi: “Per tutti gli allenatori adesso il mercato dà qualche turbolenza, vogliamo che finisca presto. Adesso la società sta cercando di lavorare per soddisfarmi: avremo tante partite e siamo in ritardo. Dopo la partita con l’Inter e la sosta, avrò la squadra al completo. Credo che con Pereira e Hoedt il mercato in entrata sia chiuso. Pereira è un giocatore importante che può alternarsi tra centrocampo e seconda punta. Dovrà inserirsi in un gruppo collaudato, ma siamo fiduciosi”.

