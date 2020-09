L’Udinese ha annunciato la cessione di William Troost-Ekong al Watford. Il comunicato ufficiale del club

Operazione in uscita per l’Udinese dopo l’importante ritorno dell’ex Juventus Roberto Pereyra. Il club friulano ha comunicato ufficialmente “la cessione a titolo definitivo di William Troost-Ekong al Watford FC.

Il difensore lascia il Club dopo aver indossato la maglia bianconera in 66 occasioni”. Nuova avventura in Inghilterra, in Championship, dunque, per il difensore 27enne. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

