Il Torino si avvicina all’acquisto di Ramirez dalla Sampdoria, affare più vicino

Dopo oltre tre anni di Sampdoria, Gaston Ramirez sembra pronto a cambiare maglia. La scadenza del contratto è prevista il 30 giugno 2021 ma già nei prossimi giorni si paventano importanti novità. Come anticipato da Calciomercato.it, la Samp non scende sotto i 4 milioni di euro per cedere Ramirez. La quota non è inaccessibile al Torino che, riporta il ‘Corriere dello Sport’, si sarebbe avvicinato al giocatore. Classe 1990, l’uruguagio rappresenterebbe una pedina importante per il gioco di Giampaolo, che già in passato ha avuto modo di esaltarne i pregi. Clicca qui per nuovi dettagli.

