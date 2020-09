Calciomercato Roma, offerta per Carmo: il Braga dice no

La Roma, sempre a caccia di Smalling, ha sondato anche il Braga per Carmo. Ma il club portoghese ha subito respinto la proposta

Sempre all’erta per la questione Smalling, la Roma cerca anche alternative all’inglese per cautelarsi nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca col Manchester United. E ‘Sky’ rivela un retroscena a riguardo: nei giorni scorsi, il club giallorosso ha bussato alla porta del Braga per chiedere David Carmo, 21enne roccioso difensore centrale. Proposto un prestito con obbligo di riscatto, prontamente rispedito al mittente dal club portoghese. Non c’è, infatti, l’intenzione di cedere il proprio ‘gioiello’, anzi si sta discutendo di un prolungamento contrattuale con un importante adeguamento dell’ingaggio e aumento della clausola rescissoria, attualmente fissata a 20 milioni di euro. Carmo, dunque, è blindato.

