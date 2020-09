Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la corsia di destra

Milan, per la fascia destra spunta un nuovo nome: offerta per Diogo Dalot del Manchester United. Il portoghese piace molto a Maldini

Ad una settimana dalla fine del mercato, la situazione sembra farsi piuttosto calda in casa Milan. Il club rossonero, che sarà impegnato giovedì contro il Rio Ave in Europa League, è al lavoro sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Il giovanissimo norvegese Hauge è ormai ad un passo, mentre dall’altro lato il brasiliano Paqueta si appresta ad essere ceduto al Lione a titolo definitivo. I soldi ricavati dall’ex Flamengo serviranno al Milan (insieme al possibile introito ottenuto dalla qualificazione in Europa League) per essere reinvestiti sul mercato.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

La priorità resta il difensore centrale, ma non sono da escludere rinforzi anche in altre zone del campo. Con Hauge pronto ad arrivare sull’esterno, il Milan potrebbe puntare ancora su un centrocampista centrale (Bakayoko in pole) e anche su un terzino se dovesse partire uno tra Conti e Calabria. E secondo ‘Sky Sport’ uno dei nomi più graditi a Milanello è quello di Diogo Dalot del Manchester United. Terzino portoghese classe 1999, giocatore di grande spinta, Dalot piace molto soprattutto a Maldini, che avrebbe già formulato un’offerta al club inglese. Prestito con diritto di riscatto, rifiutata dai ‘Red Devils’ che vogliono cedere il giocatore solo a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma e Milan, Zidane fa il punto su Jovic e Mayoral